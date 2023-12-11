لا شكاوى.. محافظ كفرالشيخ: عملية الانتخابات الرئاسية تسير بشكل منتظم

تابّع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، من غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، سير العملية الانتخابية على مدار الساعة، والتواصل مع جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، لتسهيل عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم، والحفاظ على سلامتهم، وذلك بحضور الأستاذ عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارات المعنية ورؤساء المصالح الحكومية وممثلى الأجهزة الأمنية والرقابية والتنفيذية.

وفتحت اللجان الانتخابية بدوائر المحافظة أبوابها أمام الناخبين في تمام التاسعة صباح اليوم الإثنين، للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثانى لسباق الانتخابات الرئاسية 2024، وسط توافد الناخبين، والتى تستمر اليوم وغداً الثلاثاء.

فيما بدأت عملية التصويت في التاسعة صباحًا بحسب قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، وشهدت لجان الانتخابات إقبالاً جيداً من الناخبين للمشاركة في العملية الانتخابية.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن عملية الاقتراع مستقرة ومنتظمة بجميع اللجان دون مشاكل على مستوى المحافظة وفتحت فى موعدها.

وقد كثفت قوات الشرطة من تأمينها للجان الانتخابية بجميع الدوائر الانتخابية وانتشرت القوات الخاصة التابعة لقوات الشرطة، أمام البوابات الرئيسية للمقار الانتخابية.

وانطلقت أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.