خلال ترؤسه غرفة العمليات.. محافظ قنا يتابع سير الانتخابات الرئاسية لليوم الثانى على التوالى

صرح عمر عبد الباقي، المتحدث الرسمي باسم محافظة قنا، بأن غرفة العمليات الرئيسية تتابع عن كثب سير العملية الانتخابية في يومها الثاني بكل اللجان على مستوى المحافظة، يرأسة اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، من خلال ترؤسه غرفة العمليات الرئيسية، والمنعقدة بمركز السيطرة للشبكة الوطنية والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وعضوية كل من الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسام حمودة، السكرتير العام، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد.

وأضاف عبد الباقي، بأن محافظ قنا وجه بتقديم كل إوجه الدعم اللوجستية للناخبين، للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري ولائق، مشيرا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لم ترصد إي شكاوى أو خروقات من شأنها تعكير صفو العملية الانتخابية حتي هذه اللحظة، مشيرًا إلى أنه تم فتح جميع اللجان الانتخابية بقرى ومراكز المحافظة بالكامل في تمام الساعة التاسعة صباحا والبالغ عددها 341 لجنة فرعية بعدد 312 مركز انتخابي موزعة على 10 لجنة عامة، لاستقبال الناخبين المقيدين الذين يصل أعدادهم 2 مليون و146 ألفا و51 ناخبا وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات، بالإضافة إلى تخصيص 6 لجان للوافدين لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة.

من جانبه جدد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، دعوته للمواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية، خلال اليومين القادمين باعتبار ذلك واجب وطنى، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء وتأسيس الجمهورية الجديدة وإظهار الوجه الحضاري لمصر وتحقيق تجربة ديمقراطية حقيقية معبرة عن إرادة المصريين.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من أمس الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.