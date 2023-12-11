طوابير ناخبين أمام لجنة الشهيد عامر عبدالمقصود بالدقى

شهدت لجنة الشهيد العميد عامر عبدالمقصود بشارع التحرير بالدقي تواجدًا كثيفًا من الشباب خلال الساعات الأولى من بدء العملية الانتخابية لليوم الثاني، بالإضافة إلى تواجد كثيف من السيدات للمشاركة في العرس الديمقراطي.

ويخوض 4 مرشحين الانتخابات الرئاسية 2024، وهم مَن قبلت الهيئة الوطنية للانتخابات أوراق ترشيحهم عقب استيفاء كل شروط الترشح، حيث تتم طباعة بطاقات الانتخابات تحتوى على أسماء ورموز المرشحين لخوض الانتخابات، وهم المرشح عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي ورمزه الانتخابي النجمة، المرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي ورمزه الانتخابي الشمس، المرشح عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد ورمزه الانتخابي النخلة، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري ورمزه الانتخابي السلم.