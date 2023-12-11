محافظ الغربية: جميع لجان المحافظة تشهد كثافة كبيرة وتزاحماً من المواطنين

توافد عدد كبير من الناخبين في الساعات الأولى من اليوم الثاني للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 بالغربية.

وأكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن جميع لجان محافظة الغربية تشهد كثافة كبيرة وتزاحما من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وأشار إلى أن هذا الإقبال الكثيف حول اللجان للمشاركة في الانتخابات يعكس وعى المواطنين وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري إدراكًا منهم بأن مشاركتهم لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية وإظهار الوجه المشرف للدولة المصرية.

وأضاف أن مشهد تواجد الناخبين بكثافة أمام اللجان يبرهن أن شعب مصر يحب وطنه ويشارك في صنع قراره.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.