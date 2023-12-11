سيدة مسنة في لجنة بطنطا: أدعو الشباب للمشاركة الفعالة بالانتخابات

حرصت سيدات الأمن المكلفات على إحدى لجان مدينة طنطا على اصطحاب سيدة مسنة على كرسي متحرك إلى داخل اللجنة في الانتخابات الرئاسية.

وقالت السيدة فريدة أبو الدهب إنها حرصت على الذهاب إلى اللجنة والادلاء بصوتها حرصاً على مستقبل الوطن وتوصيل رسالة إلى الشباب بضرورة المشاركة الفعالة.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، في ثاني ايامها، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.