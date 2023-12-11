الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاتب صحفي: الانتخابات الرئاسية علامة فارقة في تاريخ مصر والمصريين

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أكد الكاتب الصحفي عادل السنهوري، أن الانتخابات الرئاسية هى علامة فارقة في تاريخ مصر والمصريين، مشيرًا إلي أن المصري عبر التاريخ أثبت أنه حالة فريدة في الظروف الاستثنائية والوقوف بجوار الدولة والتصدي لأي خطر يحاك بها.

وقال خلال مداخلة هاتفية للقنماة الأولى، في التغطية الخاصة للانتخابات الرئاسية، إنه رغم الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة ومحاربة أهل الشر، يتم إجراء الاستحقاق الرئاسي وهو ما أصابهم بالدهشة والاستغراب، ويعكس أيضا ذلك قدرة وحجم الدولة المصرية وأنها قادرة على التغلب على الظروف والمخاطر التي تحاك بها.

وشدد على أن العالم ومراكزه البحثية بمختلف الدول سيعملون بعد مشاهد الانتخابات الرئاسية، على تحليلها بأن تجري استحقاق رئاسي رغم هذه الظروف التي تحاك بها سواء داخليا أو خارجيا،  مشددا على أن التكاتف والوقوف صفا واحد مع القيادة السياسية لن يقدر أحد على وحدة الشعب المصري، وهو ما أكده الرئيس السيسي.
وأكد الكاتب الصحفي، أن الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 ليست استحقاق دستوري لانتخاب رئيس الجمهورية، لكن المشاركة فيها رسالة للعالم في ظل المخاطر التي تواجهها الدولة أن المصريين علي قلب رجل واحد، موضحًا أن المشاركة واجب وطني وفرض عين على كل مواطن لأنها رسالة للعالم الذي يترقب هذه الانتخابات ليرى المشهد المصري.

مصر تنتخب

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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