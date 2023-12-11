مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية يتفقد الخدمات المقدمة للطلاب بجامعة أسيوط

زار الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، جامعة أسيوط، حيث التقى بعدد من طلاب الأنشطة وتفقد الخدمات المقدمة لهم، برعاية ودعم من الدكتور احمد المنشاوى رئيس الجامعة، الدكتور احمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة.

وخلال زيارته، شهد الدكتور همام بعض التدريبات الخاصة بالأنشطة الطلابية التي قام بها طلاب كلية الخدمة الإجتماعية، كما استمع إلى آرائهم وتطلعاتهم، مشيدًا بجهودهم، وحثهم على المشاركة الفاعلة في مختلف الأنشطة.

وفي تصريح لمستشار الوزير للأنشطة الطلابية، أكد على أهمية مشاركة الطلاب في مختلف أنواع الأنشطة، قائلا "إن مشاركة الطلاب في الأنشطة الطلابية تسهم بشكل كبير في صقل شخصيته وبناء قدراته، فهي توفر له فرصة الاحتكاك بزملائه والتفاعل معهم، وتنمي لديه مهارات العمل الجماعي وتحمل المسؤولية".

واستكمل الدكتور كريم همام كلمته "كما أن الأنشطة الطلابية تساعد الطالب على استثمار وقت فراغه بشكل إيجابي، واكتشاف مواهبه وتنميتها، إلى جانب تعزيز الانتماء للوطن".

وختم همام تصريحه بالقول "نحن نشجع جميع طلابنا على الانخراط في مختلف الأنشطة، لما لذلك من أثر إيجابي على مستقبلهم".

هذا رافق الدكتور همام في جولته الدكتور سعودي محمد حسن عميد كلية الخدمة الٱجتماعية، والدكتور إيمان عبد العال وكيل الكلية، ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس ورعاية الشباب بالكلية.

ماراثون الانتخابات الرئاسية المصرية

وكان قد ادلى الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، ومدير معهد إعداد القادة، بصوته في ماراثون الانتخابات الرئاسية المصرية، بلجنة مدرسة عبد الناصر التجريبية الابتدائية، وتستمر الانتخابات حتى ١٢ ديسمبر 2023، حيث فتحت اللجان أبوابها لاستقبال الناخبين من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقا للجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.