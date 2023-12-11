الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بمشاية متحركة.. مسن يتحدى مرضه ويشارك في الانتخابات بالإسماعيلية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

تظهر عليه ملامح التعب والإرهاق، ممسكا بمشاية للاستناد عليها ومساعدته في عملية السير، حرص داود عبدالجواد، البالغ من 81 عامًا على الاتجاه للجنته الانتخابية للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية.

 

وقال داود، رغم أنني تجاوز الـ80 عامًا إلا أنني حريص على الادلاء بصوتي في الانتخابات الرئاسية، وممارسة حقي الدستور، في اختيار رئيس مصر القادم، لتحقيق مستقبل أفضل لأولادي وأحفادي.

 

وأوضح، أنني أسير بصعوبة على “مشاية” ولكني أصريت على الذهاب للإدلاء بصوتي، فالمشاركة واجب وطني لا يمكنني التخلي عنه مهما كانت ظروفي، ولآخر نفس فيا سأشارك في كافة كافة الاستحقاقات الانتخابية.

 

وانطلقت أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

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