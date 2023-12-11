إقبال مكثف على لجان المغتربين غرب الإسكندرية

شهدت الساعات الأولى إقبالاً كثيفاً على لجان الانتخابات الخاصة بالمغتربين في مقرها بحي العجمي غرب محافظة الإسكندرية، مع بداية اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024، حيث حرص الناخبون المغتربون على الحضور مبكرًا مع بدء فتح اللجان الانتخابية للدخول للإدلاء بأصواتهم.

إجمالي عدد الناخبين بالإسكندرية يبلغ 4 ملايين و300 ألف ناخب وتضم الإسكندرية 18لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 351 مركز مقر انتخابي واللجان الفرعية 533 لجنة، بالإضافة إلى لجان الوافدين وتبلغ 36 لجنة.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.