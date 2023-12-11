الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إقبال مكثف على لجان المغتربين غرب الإسكندرية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

شهدت الساعات الأولى إقبالاً كثيفاً على لجان الانتخابات الخاصة بالمغتربين في مقرها بحي العجمي غرب محافظة الإسكندرية، مع بداية اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024، حيث حرص الناخبون المغتربون على الحضور مبكرًا مع بدء فتح اللجان الانتخابية للدخول للإدلاء بأصواتهم.

إجمالي عدد الناخبين بالإسكندرية يبلغ 4 ملايين و300 ألف ناخب وتضم الإسكندرية 18لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 351 مركز مقر انتخابي واللجان الفرعية 533 لجنة، بالإضافة إلى لجان الوافدين وتبلغ 36 لجنة.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

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