الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إقبال على لجان الانتخابات الرئاسية في الشرقية

الشرقية
الشرقية

شهدت محافظة الشرقية، إقبالا على لجان الانتخابات الرئاسية، حيث توافدت العديد من السيدات على اللجان للإدلاء بأصواتهن فى هذا العرس الديمقراطى، داخل اللجنة رقم 36  بمدرسة الشرقاية مركز كفر صقر.


وفتحت اللجان أبوابها فى تمام الساعة التاسعة صباحا وسط تواجد أمنى مكثف من قبل الأجهزة الأمنية علاوة على تواجد الشرطة النسائية التى بذلت مجهودا كبيرا فى مساعدة كبار السن من السيدات فى تسهيل وصولهن للجان الانتخابية.

 

وانطلقت أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري.

 

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

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