إقبال شبابي على الانتخابات بلجنة الشهيد أحمد زكي في بندر الفيوم

تصدر الشباب المشهد الانتخابي بعد مرور دقائق على فتح اللجان لاستقبال الناخبين في مختلف محافظة الفيوم، في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024.

وشهدت لجنة الشهيد أحمد زكي في بندر الفيوم إقبالاً كبيراً من الشباب صغار السن، والذين يشاركون للمرة الأولى في الاستحقاق الانتخابي,

وشهدت اللجان الانتخابية بمنطقة وسط مدينة الفيوم منذ الصباح الباكر، إقبالا كثيفا من المواطنين، الشباب والسيدات، للإدلاء بصوتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024.

وقد تم تجهيز 283 مقرًا انتخابيًا، و323 لجنة بجميع مراكز وقرى الفيوم لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وتشكيل لجنة عليا للانتخابات وغرف عمليات، للتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية لتذليل أي عقبات قد تعترض سير العملية الانتخابية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.