"الرجل الخمسيني.. وكرسيه المتحرّك".. "محمد" يتحدّى عجزه ويشارك في الانتخابات: "جاي انتخب رئيس بلدي" (فيديو)

تجده يتجوّل بمحيط لجنته الانتخابية استعدادا للإدلاء بصوته بمقرّ مدرسة الحسين الإعدادية بنات بشارع الدراسة في منطقة الجمالية وسط حي القاهرة.. يحرك نفسه بكرسيه المتحرك، وسط كثافة عددية أمام اللجنة، مصرًا على المشاركة في النتخابات الرئاسية 2024 التي يعتبرها: «واجب وطني».

رجل خمسيني يُدعى «محمد مصطفى» والذي تحدّى ظروفه الصحية وأوجاعه المنتشرة بجميع أنحاء جسده، من أجل المشاركة في العرس الانتخابي باليوم الثاني له.

وقال إنَّه حرص على اختيار رئيس بلده والإدلاء بصوته من أجل مصر، مطالبًا المواطنين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية من أجل وطن يستحق.

وأكد «مصطفى» أنَّ الانتخابات حق دستوري وواجب وطني يجب على الجميع مشاركته، مُشيرًا إلى أنه رغم معاناته الصحية، أصرّ على أن يدلي بصوته ويشارك في الانتخابات الرئاسية 2024.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.