الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

محافظ بورسعيد: انتظام سير العملية الانتخابية ثاني أيام الانتخابات

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن انتظام سير العملية الانتخابية في ثاني أيام عمليات الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن المواطنين بدأوا يتوافدون على المقار الانتخابية منذ فتح التصويت لليوم الثاني.

وأضاف أن المقار الانتخابية شهدت إقبالا كثيفا وغير مسبوق من الناخبين في أول يوم من الانتخابات، مؤكدا أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بالشبكة الوطنية الموحدة على مدار الساعة لمتابعة انتظام الانتخابات لحظة بلحظة.

وأوضح المحافظ أن أكثر من 533 ألف ناخب موزعين على 7 أحياء ومدينة بورفؤاد، يدلون بأصواتهم في محافظة بورسعيد، حيث تم إعداد وتجهيز 67 لجنة ومقرا انتخابيا لتفتح أبوابها أمام المواطنين لاختيار من يمثلهم كرئيس للدولة المصرية بالإضافة لـ80 لجنة فرعية و5 لجان للمغتربين.

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