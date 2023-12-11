سيدات كفر شكر يحتشدن أمام اللجان الانتخابية للتصويت في الانتخابات بالقليوبية

حرص العشرات من سيدات مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، على الاحتشاد والاصطفاف إلى لجنة مدرسة الحرية وسط المدينة رافعين أعلام مصر.

وقالت عفاف سامى ربة منزل، إننى حرصت على الحضور أمام مقر اللجنة الانتخابية منذ الصباح الباكر للمشاركة في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقى الدستورى قائلة إن صوتى سأعطيه للرئيس السيسى لاستكمال الإنجازات والمشروعات الخدمية والتنموية وحياة كريمة التى غيرت وجه الحياة فى قرى الريف المصرى وجعلت الحياة فى القرية مثل المدينة والأحياء الراقية فى كافة الخدمات والمرافق.

وأوضحت سعاد عبدالله مدرسة، أنه حق على أى سيدة أن تخرج من بيتها وتشارك فى الانتخابات الرئاسية وتمارس حقها الدستورى وتنتخب الرئيس السيسى الرجل الذى وقف بجوار مصر وحماها من الإرهاب والفوضى ومخططات الجماعات الإرهابية.

وانطلقت أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.