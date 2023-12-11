الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إقبال كثيف على لجنة مدرسة الضمراني الابتدائية بسوهاج للتصويت بالانتخابات الرئاسية (صور)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

شهدت محافظة سوهاج اليوم، إقبالا كثيفا منذ الساعات الأولى للصباح في ثاني أيام التصويت، حيث اصطف الناخبون أمام لجنة مدرسة الضمراني الابتدائية بمحافظة سوهاج منذ بدء فتح اللجان، حيث شهدت اللجنة إقبالا كثيفا خاصة من السيدات وكبار السن وانتظمت العملية الانتخابية داخل المدرسة منذ فتح اللجنة في موعدها المحدد.

 

وانطلقت أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

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