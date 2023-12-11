ضياء رشوان: 102 صحفى أجنبى وصلوا مصر لتغطية الانتخابات الرئاسية

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الأحداث الانتخابية عندما كانت تحدث عادة في مصر في أوقات سابقة، كان التركيز على عيوب العملية الانتخابية وليس على السياق الذي تتم فيه العملية الانتخابية.

وأضاف "رشوان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر قناة "dmc"، أن العملية الانتخابية قبل ثورة 2011، كان بها عيوب جوهرية؛ هذه العيوب تبدأ من تشجيع الناخبين وطريقة تسجيلهم وتمر بالتصويت، وكان الحديث دائمًا له مادة عن السلبيات، حيث أن العملية الانتخابية في مصر كانت مليئة بالعيوب الإجرائية عام 2011.

وأوضح أن الملاحظة الرئيسية على التغطية للانتخابات الرئاسية اليوم، هو أننا نمتلك 528 مراسلًا أجنبيًا يتابعون هذه الانتخابات، منهم 102 قادمين خصيصًا من خارج البلاد، كما أن بعض المحطات الكبرى مثل الـ CNN، يصل الطاقم الخاص بها إلى 20 شخصًا، وبالتالي لم يوجد كلمة واحدة حتى اللحظة تتعلق بالعملية الانتخابية، بمعنى أنه لا حديث عن تدخل من أي جهة كانت، ولا حديث عن تلاعب أيًا كان شكله في العملية الانتخابية، ولا حديث عن معوقات أمام الناخبين بالعملية الانتخابية، ولا حديث عن انحياز رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية لأي مرشح.