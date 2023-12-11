الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حسين فهمى: سعدت بوجود المرأة والشباب والأطفال بلجان الانتخابات

الفنان حسين فهمي
الفنان حسين فهمي

قال الفنان حسين فهمي، إنه شارك صباح أمس في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدًا أن عدة نقاط لفتت انتباهه خلال وجوده باللجنة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "في المساء مع قصواء"، والمذاع عبر فضائية cbc، أنه لفت انتباهه مشاركة الشباب لأنهم هم قادة المستقبل، كما أن اللجنة كان بها أطفال برفقة أهاليهم وذلك لإشعارهم بأهمية صوتهم وأن يتم تربيتهم على ذلك.

وتابع أن المرأة الصرية لها مكانها ودورها الكبير في المجتمع وأنه سعد بهذه الملاحظات لأنه لابد أن يشعر المواطن أن صوته مهم ومؤثر، مؤكدًا أن المواطن في الدول الغربية يحاسب المرشح لأنه منحه صوته ولأنه يدفع الضرائب.

وأكد أن دورهم كفنانين مهم في المجتمع لأنهم ينمون الوعي ويحملون الشعلة، فالفنان يقدم فنا ليسعد الشعب ويلفت نظره حتى يقول كلمة مفيدة فالفن بكل أنواعه يسعى لتقديم شيئًا مميزًا للمواطن ليسعده.

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