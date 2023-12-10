الانتخابات الرئاسية 2024.. أكبر حاصلة على محو الأمية: "اتعلمت فى عصر السيسى وإديته صوتى"

«عاصرتُ الملوك وكل رؤساء مصر، وتعلمتُ فى عصر الرئيس السيسى، وانتخبته لأنه ابن بلدى وأصوله من محافظة المنوفية».. بهذا أوضحت الحاجة زبيدة، أكبر سيدة تحصل على شهادة محو الأمية فى مصر، أسباب حرصها على الإدلاء بصوتها فى انتخابات الرئاسة بمدرسة النور بدائرة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

وقالت الحاجة زبيدة إنها حضرت خصيصًا من القاهرة للإدلاء بصوتها الانتخابى، وصوتت لصالح الرئيس عبدالفتاح السيسى، حتى يستكمل مسيرة التنمية والإصلاح فى مصر، مشيرة إلى أن قراءتها الورقة واختيار مرشحها كان من أهم أحلامها فى أثناء الحصول على محو الأمية.