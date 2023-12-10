المتحدث باسم حماة الوطن يكشف تفاصيل وأهداف السياسة التنموية للحزب

أوضح الدكتور عمرو سليمان، المتحدث باسم حزب حماة الوطن، تفاصيل وأهداف السياسة التنموية للحزب، قائلًا: "إن السياسة التنموية التي ينتهجها حزب حماة الوطن هي التي يمارسها على مستوى الشارع، ومن ضمن هذه السياسة التنموية، اهتمام حماة الوطن بفكرة التدريب المهني وتطوير التدريب المهني في مصر".

وأضاف الدكتور عمرو سليمان خلال لقائه عبر قناة dmc، مع الإعلامية دينا عصمت، أن التدريب المهني في مصر كان جزء ومقترح هام تقدم به حماة الوطن بالتعاون مع وزارة الهجرة في شرعنة الهجرة، في أن تتم ممارسة ما يسمى بالهجرة الشرعية، لافتًا إلى أن الهجرة الشرعية هنا معناها تصدير العمالة المصرية للأسواق الأجنبية الماهرة والقادرة على الإضافة إلى أسواق أخرى، معقبًا: "في يوم من الأيام ستعود إلي هذه العمالة، وستكون نواة لصناعات كثيرة، وهو جزء من القيام بالصناعة الوطنية، كما أنه جزء من فكر مهم لحماة الوطن، بأننا في حاجة إلى عمل شخصية مصرية في الصناعة، بالرجوع إلى العلامات التجارية الخاصة بمصر والتي تنافس كبرى العلامات".