الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جولة مسائية لمحافظ بورسعيد على عدد من لجان بورفؤاد

جولة مسائية لمحافظ
جولة مسائية لمحافظ بورسعيد

واصل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، جولاته الميدانية خلال اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024.

وتفقد محافظ بورسعيد عددًا من المقار الانتخابية داخل مدينة بورفؤاد، مساء الأحد، وهي (لجنة مدرسة الخلفاء الراشدين، ولجنة مدرسة نبوية الجابري، ولجنة مدرسة 23 ديسمبر، ولجنة مدرسة بورفؤاد الثانوية بنات).

واطمأن محافظ بورسعيد على انتظام سير العملية الانتخابية داخل مدينة بورفؤاد، كما تأكد من توافر سبل الراحة للقائمين عليها وتقديم التيسيرات للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم، مشيدًا بالإقبال غير المسبوق للمواطنين على المقار الانتخابية داخل مدينة بورفؤاد، وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري واختيار من يمثلهم لرئاسة الدولة المصرية.

كما وجه محافظ بورسعيد الشكر للسادة المستشارين والقائمين على العملية الانتخابية، معربًا عن فخره بهذا الشكل المشرف الذي خرج به اليوم الأول للانتخابات الرئاسية.

وأكد محافظ بورسعيد تواصل انعقاد غرفة عمليات الشبكة الوطنية الموحدة لمتابعة مستجدات العملية الانتخابية، لافتًا إلى أنه تمت تهيئة كل خدمات المحافظة لخروج ذلك العرس الوطني فى أبهى صورة من أجل استقرار مصر وتحقيق التنمية الشاملة التى ننشدها.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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