بالصور| الاجتماع الفني لبطولة إفريقيا لكرة الطائرة للناشئين بليبيا

أقيم مساء اليوم الأحد الاجتماع الفني لبطولة الأمم الإفريقية للكرة الطائرة للناشئين تحت 17 عامًا والتي تستضيفها مدينة مصراته الليبية خلال الفترة من 10 وحتى 20 ديسمبر الجاري.

ويقام الاجتماع الفني للكشف عن الأوراق الرسمية للبعثات المشاركة في البطولة، ومعرفة الزي الرسمي الذي سترتديه البعثات المشاركة بالبطولة..

ومن المقرر أن يرتدي المنتخب الوطني القمصان الثلاثة الأحمر والأبيض والأسود.

ومثل مصر في الاجتماع الفني، الدكتور يوسف حسن عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس البعثة، ومحمد فؤاد المدير الإداري للمنتخب.

وتقام القرعة في تمام الساعة 7 مساء غدًا الإثنين بإحدى قاعات فندق إقامة اللجنة الفنية بمدينة مصراتة.

المعروف أن البطولة تؤهل صاحبي المركز الأول والثاني مباشرة إلى بطولة العالم 2024.

ويشارك في البطولة كل من مصر، تونس، الجزائر، المغرب، الكاميرون، زيمبابوي، بالإضافة إلى ليبيا البلد المستضيف للحدث.

وتضم بعثة مصر كلا من الدكتور يوسف حسن عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسًا للبعثة وبيرسي أونكن المشرف العام على المنتخب وأحمد السيد مديرًا فنيًا ومحمد مدبولي مدربًا عامًا وأحمد الماحي مدربًا ومحلل تقني والدكتور عبدالرحمن غانم علاج طبيعي ومحمد فؤاد أبو حسين المدير الإداري للمنتخب، والكابتن هاني فكري الحكم الدولي معين من قبل الاتحاد الإفريقي للعبة.

وتشمل قائمة منتخب الناشئين تحت 17 عامًا كلا من: أحمد عبدالباري ومحمد نصر وخالد الفقي ومصطفى شريف وحمزة ياسين وزياد غنيم ومروان متولي وزياد حنيدق وأحمد يوسف وإبراهيم أحمد وفادي حنفي ومهند ربيع.

جدير بالذكر أن البطولة تنظم لأول مرة لهذه المرحلة السنية مواليد 2008 ومؤهلة لبطولة العالم 2024.

وحرص المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد على الاجتماع بالبعثة قبل السفر وطالبهم بالتركيز الشديد والأداء بقوة من أجل الفوز بالبطولة والتأهل لبطولة العالم ومواصلة الإنجازات التى بدأت بفوز منتخب الكبار باللقب الإفريقي والتأهل لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس 2024.

وكذلك منتخب الناشئات الفائز مؤخرًا باللقب الإفريقي وتأهل أيضًا لبطولة العالم