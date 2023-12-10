الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نجمة فيلم "الحفيد" لـ"الدستور": سعيدة بالمشاركة في اختيار الرئيس القادم (فيديو)

دينا جمال
دينا جمال

أدلت الفنانة دينا عبدالله نجمة فيلم “الحفيد”، بصوتها في الانتخابات الرئاسية، بلجنة الشهيد محمد جمال بالمنيل، معربة عن سعادتها بالمشهد الحضاري لإقبال المصريين في أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024.

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وقالت دينا عبد الله في تصريح خاص لـ"الدستور": “فخورة بمصر والتنمية التي شهدتها خلال السنوات الأخيرة”.

وطالبت المصريين بضرورة النزول والمشاركة في العرس الديمقراطي لاختيار الرئيس القادم".

أول أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية 

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

نجمة فيلم الحفيد الانتخابات الرئاسية حق التصويت اللجان الانتخابية دينا عبد الله

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