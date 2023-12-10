الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مريدو الطرق الصوفية يحتشدون للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

الصوفية
الصوفية

شهدت الانتخابات الرئاسية 2024 إقبالًا كبيرًا من جميع أطياف الشعب وكان هناك حضورًا فعالًا وتحديدًا من مشايخ وأبناء ومريدي الطرق الصوفية.

نظم الآلاف من أبناء ومريدى الطرق الصوفية، برئاسة وحضور رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبد الهادى القصبى ومشايخ الطرق وأعضاء المجلس الأعلى، مسيرة حاشدة.

 

أبناء  الصوفية يحتشدون في الانتخابات الرئاسية 2024

وتحركت المسيرة من مسجد "سيدى صالح الجعفرى" إلى مدرسة "الفردوس" بمنطقة الجمالية حيث لجنة المغتربين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، مرددين هتافات "تحيا مصر".

المجلس الأعلى للطرق الصوفية

وقال رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، اليوم الأحد: "المواطن يدرك خطورة التحديات الراهنة التي تمر بها دول الجوار وتؤثر علينا بشكل غير مباشر، لذا فإن الجميع عليه مسئولية توعية المواطنين بأهمية المشاركة السياسية وتوضيح كافة الإجراءات، وخاصة مساعدة كبار السن والمسنين وذوى القدرات الخاصة".

وأكد على أنه يجب على كل مواطن عدم التنازل عن حقه في التصويت حتى تجرى العملية الانتخابية بمشاركة واسعة فى مشهد ديمقراطى يليق بمصر ومكانتها أمام العالم.

 الطريقة الجازولية الصوفية

فيما نظم الآلاف من أبناء الطريقة الجازولية الصوفية، إحدى الطرق الصوفية، مسيرة حاشدة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية ولدعم وتأييد الدولة المصرية، رافعين أعلام مصر ورددوا القصائد والمدائح النبوية.

 

 الهيئة الوطنية للانتخابات

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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