محافظ الإسماعيلية: لم نتلق شكاوى من غرف العمليات الفرعية حتى الآن

واصلت غرفة العمليات الرئيسية بالإسماعيلية، برئاسة شريف بشارة، انعقادها بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بحضور أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، وأعضاء الغرفة ممثلي الجهات المعنية بالعملية الانتخابية بالإسماعيلية.

أوضح محافظ الإسماعيلية أن الغرفة الرئيسية تتابع أولًا بأول انتظام العملية الانتخابية بجميع المقار الانتخابية بمراكز ومدن وقرى المحافظة.

أشاد محافظ الإسماعيلية بالمشاركة الكثيفة لمواطني الإسماعيلية بأطيافهم وبجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، والتي بدأت صباح اليوم في التاسعة صباحًا وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣.

وأكد محافظ الإسماعيلية سعادته بمشاركة الشباب وكبار السن وذوي الهمم والمرأة في الانتخابات الرئاسية، موضحًا أن الشعور بالمسئولية وواجب المشاركة دليل على ما يمتاز به المواطن الإسماعيلي من حس وطني، موضحًا أن الجيل الجديد بات واعيًا قادرًا على تحمل المسئولية ودعم مسيرة التنمية في ظل تمكين الشباب الذي تنتهجه الدولة المصرية.

كانت اللجان الانتخابية بمحافظة الإسماعيلية قد شهدت إقبالًا كبيرًا من جانب الناخبين الذين احتشدوا أمام المقار حرصًا على الإدلاء بأصواتهم.

حيث فتحت اللجان الانتخابية في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، أبوابها والمجهزة داخل ١٨٤ مقرًا انتخابيًا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لاستقبال نحو ٩٦٣ ألفًا و٢٧٣ ناخبًا وناخبة، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في الفترة من ١٠: ١٢ ديسمبر الجارى، من بينهم ١٠ مقرات مخصصة للوافدين داخل مراكز محافظة الغربية.

وأنهت محافظة الاسماعيلية تجهيز المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ لمدة 3 أيام حيث تم تجهيز اللجان والاستراحات في قرى ومدن مراكز المحافظة، وتوفير الإمكانات والاحتياجات والدعم اللوجستي على مستوى اللجان الانتخابية.