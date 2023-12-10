الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسماعيلية: لم نتلق شكاوى من غرف العمليات الفرعية حتى الآن

جانب من الحدث
جانب من الحدث

واصلت غرفة العمليات الرئيسية بالإسماعيلية، برئاسة شريف بشارة، انعقادها بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بحضور أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، وأعضاء الغرفة ممثلي الجهات المعنية بالعملية الانتخابية بالإسماعيلية.

أوضح محافظ الإسماعيلية أن الغرفة الرئيسية تتابع أولًا بأول انتظام العملية الانتخابية بجميع المقار الانتخابية بمراكز ومدن وقرى المحافظة.

أشاد محافظ الإسماعيلية بالمشاركة الكثيفة لمواطني الإسماعيلية بأطيافهم وبجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، والتي بدأت صباح اليوم في التاسعة صباحًا وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣.

وأكد محافظ الإسماعيلية سعادته بمشاركة الشباب وكبار السن وذوي الهمم والمرأة في الانتخابات الرئاسية، موضحًا أن الشعور بالمسئولية وواجب المشاركة دليل على ما يمتاز به المواطن الإسماعيلي من حس وطني، موضحًا أن الجيل الجديد بات واعيًا قادرًا على تحمل المسئولية ودعم مسيرة التنمية في ظل تمكين الشباب الذي تنتهجه الدولة المصرية.

كانت اللجان الانتخابية بمحافظة الإسماعيلية قد شهدت إقبالًا كبيرًا من جانب الناخبين الذين احتشدوا أمام المقار حرصًا على الإدلاء بأصواتهم.

حيث فتحت اللجان الانتخابية في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، أبوابها والمجهزة داخل ١٨٤ مقرًا انتخابيًا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لاستقبال نحو ٩٦٣ ألفًا و٢٧٣ ناخبًا وناخبة، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في الفترة من ١٠: ١٢ ديسمبر الجارى، من بينهم ١٠ مقرات مخصصة للوافدين داخل مراكز محافظة الغربية.

وأنهت محافظة الاسماعيلية تجهيز المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ لمدة 3 أيام حيث تم تجهيز اللجان والاستراحات في قرى ومدن مراكز المحافظة، وتوفير الإمكانات والاحتياجات والدعم اللوجستي على مستوى اللجان الانتخابية.

محافظة الإسماعيلية اللواء أركان حرب شريف فهمي محافظ الإسماعيلية الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

رسائل أبو عبيدة في الظهور الأخير.. لا استعادة للمحتجزين أحياء دون مفاوضات

عاجل.. ملابس زفاف وعُمرة.. لقطات طريفة من انتخابات الرئاسة 2024

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

وانت مكانك| رابط معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي ٢٠٢٣

صوتك الانتخابي أمانة.. مواعيد انتهاء عمل لجان الانتخابات أول يوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

مصر بعد حرب غزة

د.كريمة الحفناوى

الحق فى الحياة والحرية والأمان للشعب الفلسطينى

محمد عبدالعزيز

انتخابات صوت وصورة على الهواء

محمد رفعت

صورة.. وصورة !

جلال حمام

يوم يُراهن المواطن على مستقبل بلاده

محمد الراعي

كولر يستعد للرحيل.. ورسائل قوية لمعتمد ومدرب المنتخب

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

خلال مكالمة مع بوتين.. نتنياهو يعرب عن استيائه من موقف روسيا داخل مجلس الأمن

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل