مواطنة: "لجنة الوافدين بالمحافظات سهلت مشاركة المواطنين في الانتخابات"

أعربت المواطنة هبه الطماوي، عن سعادتها بالمشاركة في أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024، وقالت: "لجنة للوافدين في كل المحافظات لتسهيل المشاركة في الانتخابات".

وناشدت “الطماوي”المواطنين للنزول للتصويت في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، لأن صوتك أمانة خاصة أن المقرارت متوفرة في كل مكان والحكومة وفرت الوقت على المواطن، مؤكدة أن الانتخابات نزيهه.



الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد الموافق 10 ديسمبر 2024، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 اليوم، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.



وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.



كما أن أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.