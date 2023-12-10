الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصطفى عمار: المصريون فى الانتخابات الرئاسية يلقنون الجميع درسًا فى الإخلاص الوطنى

الكاتب الصحفي مصطفى
الكاتب الصحفي مصطفى عمار

أكد الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، أن المشهد الانتخابي اليوم هو دليل على أن المواطن المصري هو صاحب الفضل الأول والأخير دائمًا على هذا الوطن.

وقال خلال تصريحاته لقناة "cbc"، إنه في كل مرة يراهن البعض أو تيار أو جماعة، على الشعب المصري نجد أن إرادة الشعب هي التي تنتصر ويلقن الجميع درسًا في الإخلاص الوطني، مشيرًا إلى أن اليوم المشهد الانتخابي يتصدره كبار السن والشباب والفتيات، وهذا يؤكد أن هذه البلد لن تنهزم.

وأضاف، أن ما تمر به من ظروف صعبة سواء ظرفا اقتصاديا، تعاني منه مصر ويعاني منه العالم، أو حدودها الملتهبة أو العدوان على الشعب الفلسطيني وخطة التهجير، فمصر محاطة بكرات من نار، والشعب المصري يعي ذلك، وأدرك أهمية الانتخابات في تحديد مصير الست سنوات القادمة.

انتخابات الرئاسة الحالية لم تحدث في مصر منذ عشر سنوات

تابع، أننا أمام انتخابات لم تحدث في مصر منذ عشرات السنوات، حيث تشارك 3 أحزاب ومرشح مستقل، والإعلام المصري على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وصحف وقنوات الشركة المتحدة منحت الجميع فرصًا متساوية في الإعلان عن أنفسهم وطرح برامجهم الانتخابية ومخاطبة الشعب المصري حتى يختاروا بمنتهى الحيادية من سيقود مصر خلال السنوات الست القادمة.

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