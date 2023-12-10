"مستقبل وطن" الشرقية: حشود الناخبين عكست وعى الشعب المصرى

أعرب د.محمد سليم، أمين حزب مستقبل وطن بالشرقية، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ عن امتنانه بما رصدته غرفة العمليات بالمحافظة من حشود كبيرة بدأت من صباح اليوم الأول للعملية الانتخابية لرئاسة الجمهورية 2024، لافتا إلى أنه انعكاس يدل علي وعي الشعب المصري، لاسيما الشباب والمرأة، وأظهرت الحشود معدن الشعب الأصيل الذي يعي جيدا المخاطر والمؤامرات التي تحاك بالدولة المصرية.

وأكد أمين مستقبل وطن بالشرقية في بيانه، اليوم، أن الحزب مستمر في تنظيم مسيراته التوعوية، بجانب حشد كوادره وأعضائه، إضافة لتكليفات أمانة الشباب والعمل الجماهيري بتسهيل العملية الانتخابية أمام كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بكافة لجان محافظة الشرقية، تنفيذا لتعليمات أمانة التنظيم المركزية برئاسة النائب أحمد عبدالجواد_نائب رئيس حزب مستقبل وطن.

الانتخابات الرئاسية

وأشاد سليم بالتسهيلات التي قدمتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وكافة المديريات الخدمية التي وقفت بحيادية تامة، الأمر الذي عكس رؤية المرشح عبدالفتاح السيسي، الذي دعا لانطلاق جمهورية جديدة قامت أواصلها على الديمقراطية، واهتمت ببناء الإنسان سياسيا واجتماعيا وثقافيا.

الانتخابات الرئاسية

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.