انتخابات الرئاسة| وسائل إعلام دولية تُشيد بإقبال المصريين في أول أيام التصويت

حظيت الانتخابات الرئاسية 2024 باهتمام كبير من وسائل الإعلان الإقليمية والعالمية، مُشيدًة بحجم الإقبال على لجان التصويت في أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024.

وأوضحت الهيئة العامة للاستعلامات، أن تغطية وسائل الإعلام الدولية كانت مهنية، وأغلب التقارير كان معلوماتية تناولت حجم الإقبال على التصويت ومعلومات عن المرشحين.

ويشارك في تغطية هذه الانتخابات 528 مراسلًا صحفيًّا لوسائل إعلام أجنبية، من بينهم 426 مراسلًا مقيمًا و102 زائر لتغطية الانتخابات، ويمثل كل هؤلاء 110 مؤسسة إعلامية من صحف ومجلات ووكالات أنباء ومواقع إخبارية وقنوات تليفزيونية، وينتمون لعدد 33 دولة من كل قارات العالم.

رويترز وCNN

كانت رويترز أولى وسائل الاعلام التي تناقلت تغطية الانتخابات الرئاسية 2024، حيث قالت إنه بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية في مصر، وأيضًا قناة CNN التي قالت في تقرير لها، إن اليوم الأول من التصويت شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين على اللجان مع انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.

وكالة الأنباء الألمانية

وكان راديو “صوت ألمانيا” ووكالة الأنباء الألمانية، ضمن وسائل الاعلام الأجنبية التي نقلت الحدث، حيث ركزوا في تغطيتهم على قطاع غزة والانتخابات الرئاسية في مصر تحت عناوين: «المصريون يقترعون في انتخابات رئاسية تخيم عليها حرب غزة، والمصريون يقترعون في انتخابات رئاسية تخيم عليها حرب غزة».

أفريكان نيوز

وكتبت صحيفة «أفريكان نيوز» ضمن افتتاحيتها، «مصر: الاستعدادات للانتخابات الرئاسية جارية».

فرانس 24

وتناولت «فرانس 24» أخبار الانتخابات الرئاسية في مصر، بعنوان: «لا مفاجآت في المستقبل مع استعداد مصر للانتخابات الرئاسية».

تسهيلات هيئة الاستعلامات لتغطية الانتخابات الرئاسية

تسهيلًا من هيئة الاستعلامات لتغطية المراسلين الأجانب للانتخابات في كل محافظات الجمهورية، فقد نظمت للراغبين منهم رحلة لمتابعتها في محافظة شمال سيناء، ضمت 24 مراسلا يمثلون 18 وسيلة إعلامية أجنبية، وقد غطى هؤلاء المراسلون الاقتراع في عدد من لجان العريش والشيخ زويد وبئر العبد، فضلا عن تفقدهم للأوضاع الراهنة في معبر رفح.

غرفة المتابعة المركزية بالهيئة العامة للاستعلامات والمتصلة بشبكة مكاتبها المنتشرة على مستوى الجمهورية، لم تتلق منذ فتح اللجان سوى 4 ملاحظات من مراسلين أجانب تتعلق بالتصوير داخل بعض لجان الاقتراع، وتم حلها جميعا.

أول أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.