الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علوم سياسية: طوابير الانتخابات مشهد ديمقراطى والشباب حريص على أداء واجبه

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إننا اليوم أمام  مشهد ديمقراطي بامتياز ورأينا طوابير أمام اللجان الانتخابية طويلة جدًا أمام اللجان خاصة من الشباب الذين يحرصون على تأدية واجبهم.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامية إيمان عزالدين، عبر فضائية cbc، أن المصريين أصبحوا على وعي كبير جدًا، وهذا تأكيد على أنهم قادرون على أي تحديات وأصبحوا خلف القيادة السياسية وتكملة مسيرة البناء رغم التحديات التي تحاك ضد الدولة، خاصة أن لدينا مهددات للأمن القومي المصري من كل مكان.

استشعار الخطر ما دعا المصريين للوقوف في طوابير الانتخابات

وأكد أن استشعار الخطر هو ما دعا المصريين أن يقفوا في الطوابير من الساعات الأولى لبناء دولتهم والشباب اليوم يوجه رسالة بأنهم على قلب رجل واحد وأنهم يحمون الدولة المصرية، كما أن مساحة الاختيار أصبحت كبيرة عن أي انتخابات سابقة. 

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية. 

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم، وفقًا لقانون الانتخابات. 

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة. 

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