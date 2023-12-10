أمين مستقبل وطن بمصر الجديدة يشارك بالإدلاء بصوته فى الانتخابات

قال محمد عادل حسني أمين حزب مستقبل وطن بمصر الجديدة، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية تعكس الإحساس الشعبي والوعي الكبير لدى مختلف فئات المجتمع بأهمية الحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار والقناعة بأهمية استمرار البناء والتنمية بالرغم من التحديات الصعبة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي نتيجة الظروف الإقليمية والدولية والآثار الضاغطة على الاقتصاديات الناشئة والدول النامية ومن بينها مصر.

وأضاف حسني أن قناعاتنا الراسخة بما تواجهه مصر من تحديات وضغوطات غير مسبوقة يتطلب منا التكاتف والتلاحم في هذه الفترة المحورية في تاريخ مصر الحديث، وأن حرص المجتمع على المشاركة من مختلف الأعمار والأقاليم ستكون له آثار إيجابية على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية: "سعيد بما رأيته من مشاركة كبيرة من الشباب والمرأة وذوي الهمم والرجال والشيوخ، الأمر الذي يعطي رسالة بأننا على قلب رجل واحد ونقف صفًا واحدًا حبًا في وطننا واستقراره والحفاظ على أمنه ومستقبله.

وأكد أن المشاركة بهذا التنوع في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية رسالة للعالم بأن المصريين شعب واعٍ ومتحضر يقوم بواجباته الدستورية مهما واجه من ضغوط وصعوبات، متوجهًا بالشكر والتقدير والاحترام لكل مَن شارك في هذا الاستحقاق الدستوري الكبير ومتفائل بالمستقبل وبأن القادم أفضل لمصر المحروسة بإذن الله".

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.