أسقف إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح: "كنا في بؤرة الإهمال وأصبحنا في قمة الاهتمام"

قال الأنبا تيموثاوس أسقف ايبارشية الزقازيق ومنيا القمح: "نزلنا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 برضا واقتناع للمشاركة فى العرس الوطني من أجل مستقبل مشرق وليس للتباهي أو التصوير لأننا كنا في بؤرة الإهمال فأصبحنا في قمة الاهتمام.

وأضاف خلال الإدلاء بصوته داخل لجنة 11 بمدرسة الناصرية الإعدادية بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية: الرئيس السيسي يعمل بكل روح ووطنية وبمنتهي الإنسانية.

هذا وقد التف العديد من الأقباط حول الأنبا تيموثاوس ورددوا هتافات كان من أبرزها: «تحيا مصر»، إلى جانب التقاطهم العديد من الصور التذكارية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.