بيراميدز يتعادل مع صن داونز في عقر داره بدوري أبطال إفريقيا

تعادل فريق بيراميدز مع مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي دون أهداف، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، على ملعب (لوفتس فيرسفيلد) ببريتوريا، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ورفع صن داونز رصيده إلى 4 نقاط، ليحتل صدارة المجموعة، بفارق الأهداف عن بيراميدز، الذي حل في المركز الرابع.

وجاء فريقي مازيمبي الكونغولي ونواذيبو الموريتاني، في المركزين الثاني والثالث (على الترتيب)، برصيد أربعة نقاط أيضًا.

وقدم بيراميدز مباراة أكثر من جيدة، وهدد مرمى أصحاب الأرض، في العديد من المناسبات.

الشوط الأول

وكان بيراميدز المبادر بالخطورة مبكرًا عن طريق رمضان صبحي برأسية بالدقيقة 2 جاءت سهلة في يد ويليماز حارس أصحاب الأرض.

ورد أصحاب الأرض برأسية من ليبوسا دقيقة بالدقيقة 29 علت مرمى أحمد الشناوي.

وفي الدقيقة 34، تصويبة من داخل منطقة الجزاء لصالح صن داونز عن طريق كيكانا تصدى لها أحمد الشناوي بنجاح.

الشوط الثاني

الدقيقة 48.. انطلاقة من الناميبي بيتر شالوليل نحو مرمى أحمد الشناوي وسط مزاحمة من دفاع بيراميدز، الذي تمكن من إبعاد الكرة عن مناطق الخطورة لتذهب الكرة إلى ركنية.

الدقيقة 50.. بطاقة صفراء لأسامة جلال، مدافع بيراميدز، بعد إعاقته التشيلي مارسيلو إليندي، لاعب وسط صن داونز.

الدقيقة 52.. ركلة ركنية لصن داونز، نفذها مارسيلو إليندي، لتصل الكرة إلى شالوليلي الذي سددها قوية برأسه لكن كرته مرت بجوائز القائم الأيمن للشناوي.

الدقيقة 55.. تسديدة قوية من ماسيكو من ناحية اليمين مرت من بين قدمي الحارس أحمد الشناوي قبل أن يتمكن من الإمساك بها.

الدقيقة 60.. أحمد الشناوي يتصدى لفرصة محققة من جانب صن داونز

الدقيقة 70.. بيراميدز أجرى تبديلين بنزول مصطفى فتحي بدلا من كريم حافظ، وعبدالله السعيد بدلًا من وليد الكرتي.

الدقيقة 71.. بيراميدز يهدر فرصة محققة للتسجيل، بعدما استخلص الكرة ببراعة، من خوليسو موداو، لينطلق من ناحية اليسار، قبل أن يرسل كرة عرضية إلى فخري لاكاي الذي فشل في استغلالها.

الدقيقة 80.. الحكم يلغي هدفًا لصن داونز عبر بيتر شالوليل، بداعي التسلل

الدقيقة 83.. تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح بيراميدز عن طريق محمد الشيبي لكنها مرت بحوار المرمى

الدقيقة 90.. حصل أسامة جلال، مدافع بيراميدز، على البطاقة الحمراء، عقب تلقيه الإنذار التاني.