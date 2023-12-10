متكئًا على عكازه.. الحاج فتحي: "نزلت انتخب دعمًا لمسيرة الجمهورية الجديدة"

حرص فتحي محمد، مسن يتكأ على عكازه على الحضور المشتركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وتوافد منذ قليل، على مدرسة محمد فريد التجريبية من أجل الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية.

وقال فتحي محمد في تصريحات لـ “الدستور”، إنه حرص على النزول والمشاركة في الانتخابات دعمًا للدولة واستكمالًا لمسيرة بناء الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تحتاج إلى صوت الجميع، وخاصة في ظل التحديات التر تمر بها المنطقة.

وأضاف: "قررت النزول لدعم مسيرة بناء الجمهورية الجديدة التي بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدار السنوات القليلة الماضية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.