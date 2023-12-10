الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أدلت السيدة حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، بلجنة مركز شباب الخارجة، وسط جموع الناخبين في أول أيام الانتخابات الرئاسية والتي تستمر لمدة ٣ أيام.

كما تفقدت سير العملية الانتخابية بلجنة الوافدين، واطمأنت على توافر كل التجهيزات اللوجستية داخل وخارج اللجان، موجهًة الشكر والتقدير للفرق الطبية والمتطوعين من الشباب الذين حرصو على التواجد لمساعدة الناخبين وتيسير مهمة التصويت.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

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