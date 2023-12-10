الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

أسقف أسوان والآباء الكهنة يدلوا بأصوتهم فى الانتخابات الرئاسية

جانب من الانتخابات
جانب من الانتخابات

شهدت لجنة أسوان الفنية التجارية بطريق العقاد بمدينة أسوان، اليوم الأحد، إدلاء الأنبا بيشوي مطران أسوان وتوابعها، وعدد من الآباء الكهنة بابراشية أسوان، بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

وشهد مقر كاتدرائية رئيس الملائكة بمدينة أسوان، توافد المئات من أبناء الكنيسة بأسوان، للمشاركة خلال الانتخابات الرئاسية، حيث تم توفير اتوبيسات  أمام مقر الكاتدرائية لتسهيل العملية الانتخابية على الناخبين.

وردد العديد من الاخوة الأقباط الهتافات الوطنية ورفعوا اعلام مصر خلال مشاركتهم والأدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، وسط اجواء مليئة بالوطنية والحماس.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من اليوم الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.

مصر تنتخب معرفة لجنة الانتخابات بالاسم استعلام عن اللجنة الانتخابية كيفية معرفة اللجنة الانتخابية معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

مواد متعلقة

بأعلام مصر.. أعضاء رحلات قطار الشباب يشاركون في الانتخابات الرئاسية بأسوان

بينهم طفلتين.. أسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي الأقصر

إصابة 16 شخصًا في انقلاب سيارة "ميكروباص" بالأقصر (صور)

الإعدام لشقيقين بتهمة قتل أحد الأشخاص وحرق جثته في الأقصر

مشوار 10 سنوات.. أهالى أسوان يشيدون بإنجازات السيسى: «أحلامنا أصبحت واقعًا»

مصرع شخصين وإصابة آخرين فى حادث تصادم بطريق إسنا الصحراوى بالأقصر

مقرأة للجمهور.. أولى فعاليات مسجد التقوى بعد افتتاحه بالروافعة في الأقصر

الأكثر قراءة

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

وانت مكانك| رابط معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي ٢٠٢٣

كيفية إدخال الرقم القومي للاستعلام عن لجنة الانتخابات 2023-2024

لو مسافر| أماكن لجان انتخابات المغتربين 2023 2024 جميع المحافظات

نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية ومساعدوهم يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

مصر بعد حرب غزة

د.كريمة الحفناوى

الحق فى الحياة والحرية والأمان للشعب الفلسطينى

محمد عبدالعزيز

انتخابات صوت وصورة على الهواء

محمد رفعت

صورة.. وصورة !

جلال حمام

يوم يُراهن المواطن على مستقبل بلاده

محمد الراعي

كولر يستعد للرحيل.. ورسائل قوية لمعتمد ومدرب المنتخب

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

صور

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل

عشرات المستعمرين يقتحمون "الأقصى" ودعوات لزيادة الاقتحامات بالتزامن مع عيد الانوار اليهودي