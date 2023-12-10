أسقف أسوان والآباء الكهنة يدلوا بأصوتهم فى الانتخابات الرئاسية

شهدت لجنة أسوان الفنية التجارية بطريق العقاد بمدينة أسوان، اليوم الأحد، إدلاء الأنبا بيشوي مطران أسوان وتوابعها، وعدد من الآباء الكهنة بابراشية أسوان، بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

وشهد مقر كاتدرائية رئيس الملائكة بمدينة أسوان، توافد المئات من أبناء الكنيسة بأسوان، للمشاركة خلال الانتخابات الرئاسية، حيث تم توفير اتوبيسات أمام مقر الكاتدرائية لتسهيل العملية الانتخابية على الناخبين.

وردد العديد من الاخوة الأقباط الهتافات الوطنية ورفعوا اعلام مصر خلال مشاركتهم والأدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، وسط اجواء مليئة بالوطنية والحماس.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من اليوم الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.