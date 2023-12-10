وفد من مطرانية الأقباط الأرثوذكس يزور لجنة الوافدين الانتخابية ببورسعيد

حرص وفد كنسي من مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، على زيارة لجنة الوافدين المقامة بمقر اللجنة الاقتصادية ببورسعيد، وذلك لتشجيع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

وشارك في الوفد الكنسي القس أرميا فهمي المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، والقس بيمن صابر كاهن مسؤول العلاقات العامة بمطرانية الأقباط الأرثوذكس بالمحافظة، بجانب العديد من قيادات وشعب الكنيسة، رافعين أعلام مصر عاليا اثناء زيارتهم للجنه الوافدين.



واستقبل المسؤولون عن اللجنه الوفد الكنسي بالترحاب الشديد، كما أكد القس أرميا فهمي المتحدث الاعلامي باسم المطرانيه للامن المسؤول عن تأمين اللجنة، أن قوات التأمين تلعب اليوم دور بطولي كما عودتنا وذلك لتأمين إلانتخابات وظهور اللجان الانتخابية بذلك الشكل المشرف والمنضبط لتأمين سير العملية الانتخابية والمواطنين

وأضاف:"نشكر قوات التأمين ونشكر كل من ساهم في ذلك المشهد المشرف والذي يؤكد للعالم مدى وعى ووطنية كل مواطن على أرض مصر "

وقال القس ارميا فهمي “مطرانية بورسعيد وعلى رأسها الأنبا تادرس مطران بورسعيد وضواحيها تدعو المواطنين للنزول والإدلاء بأصواتهم الانتخابية والمشاركة الإيجابية؛ لأن ذلك دور وطني لكل مواطن مخلص لوطنه مصر”.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.