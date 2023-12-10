وقت الاصطفاف الواحد.. فنانون ورياضيون يشاركون فى الانتخابات الرئاسية

تأكيدًا على دور الفنانين في المشاركة الاجتماعية، وكذلك أهمية دورهم الوطني، حرص عدد كبير من النجوم في أول أيام الانتخابات الرئاسية وهو اليوم الأحد الموافق 10 من ديسمبر على النزول إلى مقار اللجان الانتحابية للإدلاء بأصواتهم.

ففي خلال الساعات الأولى من اليوم الأول للانتخابات، كان كل من حسين فهمي وتامر عبدالمنعم وحكيم أبرز هؤلاء النجوم الحاضرين أمام اللجان الانتخابية في محافظة الجيزة.

إذ حرص النجم حسين فهمي على المشاركة في الانتخابات والإدلاء بصوته في لجنة مركز شباب بمدينة الشيخ زايد، وذلك وسط توافد عدد كبير من المواطنين.

كذلك حرص الفنان الشعبي حكيم على أن يكون من أوائل النجوم الذين تواجدوا في اليوم الأول للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وذلك بمقر معهد فتيات مصر الجديدة في الجيزة.

استُقبل حكيم بحشد كبير من الجمهور الذي التف حوله بالغناء والتصفيق، وقد حرص حكيم على تشجيعهم على المشاركة في الانتخابات، كذلك حرص على التقاط الصور مع معجبيه من أمام اللجنة الانتخابية.

الفنان تامر عبدالمنعم أدلى بصوته هو الآخر في إحدى اللجان الانتخابية بالدقي في الجيزة، وقد حرص على التقاط صور له من داخل اللجنة الانتخابية مع معجبيه، كذلك أدلت الفنانة نهال عنبر بصوتها بمدرسة القومية بالعجوزة.

الرياضيون هم أيضًا كان لهم نصيب كبير في المشاركة في أول أيام الانتخابات الرئاسية، إذ توافد عدد كبير منهم على اللجان من بينهم لاعب نادي الأهلي حسام غالي الذي أدلى بصوته فى لجنة الجامعة العمالية بمدينة نصر، كما أدلى اللاعب الدولي السابق إبراهيم سعيد بصوته الانتخابي بالانتخابات الرئاسية في مدرسة التحرير بمصر الجديدة، كما حرص اللاعب الدولي السابق والمدير الفني لنادي المصري علي ماهر، الإيدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، بمدرسة شريف حجاج مناع بمصر الجديدة.

الانتخابات الرئاسية 2024

وفي أيام 10 و11 و12 من ديسمبر الجاري تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 وذلك وفقًا للجدول الزمني المقرر من من الهيئة الوطنية للانتخابات، وقد بدأ التصويت من التاسعة صباحًا ومقرر له الانتهاء التاسعة مساء، وحدد يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وكانت قد أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، وذلك باستثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة، واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.