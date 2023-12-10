الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

كبار السن يحثون الشباب على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية بالغربية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

أظهر كبار السن بالغربية صورة مشرفة بالمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية، التي انطلقت اليوم الأحد، وتستمر على مدار 3 أيام، موجهين رسالة للشباب بالمشاركة وأداء الواجب الوطني.

وقال الحاج إيهاب الكوع، ٧٢ سنة، إنه حضر رغم مرضه إلى مقر لجنته بمدينة زفتى، موجهًا رسالة للشباب بالمشاركة في أداء الواجب الوطني.
 

وأضاف الحاج كريم ربيع،  ٦٩ سنة: أشارك منذ عدة سنوات في كافة الاستحقاقات، مطالبًا الجميع بتحمل المسئولية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

ولفتت إلى أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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