الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مسيرة حاشدة بقرية شنو بـ"كفرالشيخ" لدعم الانتخابات الرئاسية 2024

مسيرة حاشدة بقرية
مسيرة حاشدة بقرية شنو بـ"كفر الشيخ" لدعم الانتخابات الرئاسية

توجهت مسيرة حاشدة من قرية شنو بمركز كفرالشيخ إلى لجنة معهد فتيات شنو الإعدادي، وذلك للتعبير عن أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، ودعمهم لها بشكل كبير.

وشارك في المسيرة عدد كبير من أبناء القرية من النساء وكبار السن والشباب والأطفال، حاملين في أيديهم أعلام مصر.

وبعدما أدلى المصريون في الخارج بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 وذلك في اليوم الأول والثاني والثالث من هذا الشهر، بدأت اليوم الأحد الموافق 10 ديسمبر أول أيام التصويت داخل مصر ويستمر حتى 12 ديسمبر، ومن المتوقع إعلان النتائج في 18 ديسمبر، مع الحاجة للفائز بالأغلبية المطلقة لتجنب جولة إعادة في يناير المقبل.

الانتخابات الرئاسية 2024 مسيرة حاشدة كفرالشيخ المشاركة في الانتخابات أعلام مصر مصر الانتخابات الرئاسية

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