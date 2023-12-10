العاملون في "تعليم الإسكندرية" ينظمون مسيرة لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات

نظّم العاملون في مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية وطلاب ذوي الهمم مسيرة حاشدة في حب الوطن، لحث المواطنين على المشاركة في انتخابات الرئاسة لعام 2024 بمنطقة الورديان.

ورفع المشاركون علم مصر ولافتات مؤيدة، ورددوا هتافات منها: "انزل شارك، صوتك أمانة".

وتولت مديرية أمن الإسكندرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تأمين الناخبين واللجان والقضاة والمشرفين على عملية التصويت في جميع لجان ومقار الانتخابات في المحافظة. تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان أداء كل فرد لدوره بكل سهولة ويسر.

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