الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

العاملون في "تعليم الإسكندرية" ينظمون مسيرة لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

نظّم العاملون في مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية وطلاب ذوي الهمم مسيرة حاشدة في حب الوطن، لحث المواطنين على المشاركة في انتخابات الرئاسة لعام 2024 بمنطقة الورديان.

ورفع المشاركون علم مصر ولافتات مؤيدة، ورددوا هتافات منها: "انزل شارك، صوتك أمانة".

وتولت مديرية أمن الإسكندرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تأمين الناخبين واللجان والقضاة والمشرفين على عملية التصويت في جميع لجان ومقار الانتخابات في المحافظة. تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان أداء كل فرد لدوره بكل سهولة ويسر.

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