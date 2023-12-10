مسيرة حاشدة لذوي الإعاقة بالشرقية لحث المواطنين على المشاركة في الإنتخابات الرئاسية

نظم الأشخاص من ذوي الإعاقة مسيرة حاشدة جابت عدد من شوارع مدينة الزقازيق لحث المواطنين على النزول والمشاركة في العملية الإنتخابية والإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية 2024 تقدمتهم النائبة هند حازم حبيب عضو مجلس النواب وممثلة فئة ذوي الإعاقة بالمجلس.

فيما أكدت النائبة هند حازم ان المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع للحفاظ على مكتسبات الدولة المصريه ولإرسال رسالة لدول العالم أن مصر تشهد حراكًا ديموقراطيًا على أرض الواقع ويسعى أبناؤها للمشاركة في صنع مستقبل وطنهم واستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وأضافت عضو مجلس النواب انها تدعو جموع الشعب المصري وفي مقدمتهم ذوي الإعاقة إلى النزول ولمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية لنثبت للعالم أن مصر دولة قوية بشعبها مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تحتاج إلى تكاتف جميع فئات المجتمع من خلال المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم أمام صناديق الاقتراع لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة التي نحلم بها.

وأشارت "حبيب" إلى أن فئة ذوي الإعاقة بمحافظة الشرقية حرصوا على تنظيم المسيرة لحث المواطنين جميعا علي النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية وخاصة للحفاظ على ما تحقق لهم من مكتسبات على مدار السنوات القليلة الماضية.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بمحافظة الشرقية 4 ملايين و699 ألفا و932 ناخبا وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم أمام 980 مركزا انتخابيا بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1016 لجنة فرعية من بينهم 10 لجان للوافدين، موزعين بمدن العاشر من رمضان وبلبيس والزقازيق والصالحية الجديدة وفاقوس،ويشرف عليها 1150 من أعضاء الهيئات القضائية يعاونهم 4500 من الموظفين المنتدبين من الهيئات القضائية والوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.