الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مسئولو اللجان يساعدون كبار السن والمرضى للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية بالوادى الجديد

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

حرص مسئولو اللجان الانتخابية بمحافظة الوادي الجديد على مساعدة كبار السن والمرضى للإدلاء بأصواتهم داخل اللجان الخاصة بهم حتى خروجهم من اللجان في لمسة إنسانية جميلة نراها دائمًا داخل وخارج اللجان بالوادي الجديد.

حيث حرص أحد مندوبي الانتخابات بإحدي اللجان بمحافظة الوادي الجديد على مرافقة كبار السن والمرضي من بداية دخولهم اللجان والإدلاء بأصواتهم وحتى خروجهم مع توفير وسيلة مواصلات آمنة لهم.

وقالت إحدى السيدات بمحافظة الوادي الجديد، إنها خرجت اليوم رغم ما تعانيه من تعب للإدلاء بصوتها وانتخاب المرشح عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثالثة لما تراه من إنجازات على أرض الواقع، وأكدت دعمها للسيسي قائلة: "ربنا يطول في عمرة وينصره".

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

 

 

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