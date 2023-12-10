الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الوادى الجديد يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية (صور)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

أدلى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بصوته فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ بلجنة مركز شباب الخارجة، والتي شهدت توافدا من الناخبين تزامنًا مع فتح اللجان في أول أيام الانتخابات الرئاسية والتي تستمر لمدة ٣ أيام.

واطمأن المحافظ على سير العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر بلجنة الوافدين، وتذليل أي عقبات تواجه الناخبين عند الإدلاء بأصواتهم. مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على جميع المواطنين وحق دستوري لهم خاصة في ظل المرحلة الهامة التي تمر بها الدولة المصرية.

وأكد الزملوط تخصيص 5 لجان بمراكز الخارجة، والداخلة، والفرافرة، وبلاط، وباريس، وهي: لجنة مغتربين بمركز شباب الداخلة، لجنة مغتربين بمركز شباب الخارجة، لجنة مغتربين بمركز شباب بلاط، لجنة مغتربين بمركز شباب باريس، لجنة مغتربين بمركز شباب الفرافرة.

وانطلقت اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. 

 

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

 

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