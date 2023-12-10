الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تدافع وتزاحم أمام اللجان الانتخابية بمنطقة دار السلام

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

شهدت عدد من اللجان الانتخابية، بمنطقة دار السلام، فى مدرسه الفاروق 1، ومدرسة أحمد زويل الإعدادية بنات، تزاحم وتدافع عدد كبير من المواطنين أمام بوابة اللجان الانتخابية للدخول والأداء بالتصويت، وتسببت حالة التدافع فى مشاجرة وشد وجذب بين المواطنين.

وشهدت مقرات اللجان الانتخابية بمنطقة دار السلام تواجد مكثف وبمشاركة نواب الدائرة برفقة مواطنين الدائرة.

وكانت  بدأت غرفة عمليات تحالف الأحزاب المصرية لمتابعه التصويت في انتخابات الرئاسة اليوم عملها منذ الصباح الباكر برئاسة النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام التحالف لمتابعة كل ما يدور في لجان التصويت على مستوى الجمهورية وتقديم التسهيلات والتيسيرات سواء لأعضاء وقيادات التحالف للإدلاء بأصواتهم او المواطنين.

وتضم غرفة العمليات في عضويتها كلا من النائب الدكتور حسين أبو العطا رئيس حزب المصريين وعضو المكتب الرئاسي للتحالف وكمال حسنين امين تنظيم التحالف ورئيس حزب الرياده والنائب عبد الإله عبد الحميد امين تنظيم حزب الحركة الوطنية وعضو المكتب الرئاسي للتحالف وخالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي وعضو المكتب الرئاسي للتحالف ورجب حميدة البرلماني السابق ونائب رئيس حزب اراده جيل وعضو المكتب الرئاسي للتحالف والكاتب الصحفي محمود نفادي المتحدث الإعلامي لتحالف الأحزاب المصرية.

وتباشر غرفه عمليات متابعة الانتخابات لتحالف الأحزاب المصرية عملها من المقر الرئيسي للتحالف وهو مقر حزب إرادة جيل  في وسط القاهرة بما في ذلك تقديم تيسيرات للمواطنين لمعرفه لجانهم التصويتية والتوجه إليها.

وصرح النائب تيسير مطر أمين عام التحالف أن المؤشرات الأولية التي تلقتها اللجنة في الساعات الأولى حتى الآن كشفت عن بدء إقبال قوي وكبير للمواطنين للمشاركة في التصويت، وأن غرفة العمليات ستعمل على مدار الساعة حتى انتهاء التصويت في اليوم الأول وتستمر غدًا وبعد غد وهي على اتصال بغرفة عمليات الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
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