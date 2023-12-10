الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المرشح الرئاسى حازم عمر يتفقد اللجان الانتخابية بمحافظة الشرقية

المرشح الرئاسي حازم
المرشح الرئاسي حازم عمر

تفقّد المرشح الرئاسي حازم عمر، منذ قليل، مقر اللجنة الانتخابية بمدرسة الشهيد النقيب أحمد وحيد الرسمية للغات بنين بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، خلال اليوم الأول من متابعة سير العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية في الداخل.

وكان قد توجه حازم عمر لمقر اللجنة الانتخابية بمدرسة سيزا النبراوي بدائرة التجمع بالقاهرة الجديدة، للإدلاء بصوته الانتخابي، في اليوم الأول بالانتخابات الرئاسية في الداخل، وذلك رفقة بعض نواب وقيادات حزب الشعب الجمهوري.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة، واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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