وكيل مجلس الشيوخ: المصريون يدركون أهمية المشاركة فى الانتخابات

أدلت وكيلة مجلس الشيوخ، فيبي فوزي، بصوتها في انتخابات الرئاسة 2024، اليوم الأحد في لجنة مدرسة الشهيد محمد صالح على السماك بدائرة مدينة الإسماعيلية.

وقالت إن الشعب المصري بصفة عامة وأبناء الإسماعيلية، يدركون أهمية المشاركة وهذا الاستحقاق لاستكمال مسيرة التنمية.

وأوضحت أن المصريين توافدوا على اللجان منذ بداية انطلاق الانتخابات.

وتبلغ عدد المقرات الانتخابية على مستوى مراكز ومدن محافظة الإسماعيلية ١٨٤ مقرًا انتخابيًا، وتعداد سكان المحافظة مليون و٤٤٢ ألفًا و٤٠٢ نسمة، ومن لهم الحق القانوني في التصويت ٩٦٣ ألفًا و٢٧٣ ناخبًا، وعدد لجان الوافدين ١٠ لجان، وعدد اللجان العامة ١٠ لجان.

ويبلغ عدد اللجان بحي أول ٧ لجان، حي ثاني ٢٨ لجنة، حي ثالث ١٤ لجنة، مركز الإسماعيلية ٢٣ لجنة، أبوصوير ٢٣ لجنة، القصاصين ١٣ لجنة، التل الكبير ١٤ لجنة، القنطرة شرق ۹ لجان، القنطرة غرب ۱۹ لجنة، فايد ٣٤ لجنة.

الانتخابات الرئاسية 2024



وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.