الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وكيل مجلس الشيوخ: المصريون يدركون أهمية المشاركة فى الانتخابات

فيبي فوزي
فيبي فوزي

أدلت وكيلة مجلس الشيوخ، فيبي فوزي، بصوتها في انتخابات الرئاسة 2024، اليوم الأحد في لجنة مدرسة الشهيد محمد صالح على السماك بدائرة مدينة الإسماعيلية.

وقالت إن الشعب المصري بصفة عامة وأبناء الإسماعيلية، يدركون أهمية المشاركة وهذا الاستحقاق لاستكمال مسيرة التنمية.

وأوضحت أن المصريين توافدوا على اللجان منذ بداية انطلاق الانتخابات.

وتبلغ عدد المقرات الانتخابية على مستوى مراكز ومدن محافظة الإسماعيلية ١٨٤ مقرًا انتخابيًا، وتعداد سكان المحافظة مليون و٤٤٢ ألفًا و٤٠٢ نسمة، ومن لهم الحق القانوني في التصويت ٩٦٣ ألفًا و٢٧٣ ناخبًا، وعدد لجان الوافدين ١٠ لجان، وعدد اللجان العامة ١٠ لجان.

ويبلغ عدد اللجان بحي أول ٧ لجان، حي ثاني ٢٨ لجنة، حي ثالث ١٤ لجنة، مركز الإسماعيلية ٢٣ لجنة، أبوصوير ٢٣ لجنة، القصاصين ١٣ لجنة، التل الكبير ١٤ لجنة، القنطرة شرق  ۹ لجان، القنطرة غرب  ۱۹ لجنة، فايد ٣٤ لجنة.

الانتخابات الرئاسية 2024
 

  وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

تصويت المصريين في الخارج انتخابات المصريين بالخارج الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات الانتخابات الرئاسية في الخارج اليوم تصويت المصريين بالخارج اليوم انطلاق الانتخابات الرئاسية أخبار انتخابات مصر

مواد متعلقة

مدير عام "الوعظ بالإسماعيلية" يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية: الحشود الانتخابية تعكس مدى نزاهة الانتخابات

إقبال كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية في الإسماعيلية (صور)

بهتافات تحيا مصر.. المواطنون يتوافدون على لجان الإسماعيلية (صور)

محافظ الإسماعيلية يقود غرفة عمليات انتخابات الرئاسة

مُسن بعد المشاركة فى الانتخابات: صوتى هيحدد مستقبل البلد

"إيد فى الصندوق والمصنع".. العاملون فى "صناعية الإسماعيلية" يصوتون بانتخابات الرئاسة

المتطوعون فى رفح: حمّلنا الشاحنات بأزيد من طاقتها.. وفخورون بدعم إخوتنا

الأكثر قراءة

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

وانت مكانك| رابط معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي ٢٠٢٣

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

عاجل.. فيتوريا يحدد شروطه للموافقة على عرض الجبلاية

"الصحة" تناشد مصابى 3 أمراض مزمنة لإجراء فحص عاجل

أحمد موسى يدلى بصوته فى لجان مدينة الإنتاج الإعلامى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

يوم يُراهن المواطن على مستقبل بلاده

محمد الراعي

كولر يستعد للرحيل.. ورسائل قوية لمعتمد ومدرب المنتخب

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

وائل لطفي

تذكرة انتخاب

د.أحمد الخميسى

الكاتب أمام القاضى

د. منى حلمى

المثقف العضوى

حسين دعسة

حوارية وزير خارجية الأردن مع "مركز ويلسون" فى واشنطن لا للتهجير

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل

عشرات المستعمرين يقتحمون "الأقصى" ودعوات لزيادة الاقتحامات بالتزامن مع عيد الانوار اليهودي