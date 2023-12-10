مواطنة: نازلة أدعو سيدات السيدة زينب للمشاركة فى الانتخابات.. وأدعم السيسى (فيديو)

دعت السيدة زيزي أبوهادي، من سيدات السيدة زينب، جميع سيدات مصر للمشاركة في الانتخابات الرئاسية ودعم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافت "أبوهادي": "سأدعم الرئيس لفترة رئاسية مقبلة، الرئيس يستحق منا كل الدعم، وما قدمه لنا إنجازات ملموسة وحقيقية، أنا أدعم رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة".

وشهدت اللجان الانتخابية بمنطقة السيدة زينب وصلات رقص متواصلة من الشباب أمام اللجان على نغمات "تسلم الأيادى"، وأكد عدد من المشاركات فى الانتخابات أنهن يحتفلن بهذا العُرس الديمقراطى وبحالة الأمن والأمان التى تنعم بها مصر.

وانطلقت الانتخابات على نغمات "تسلم الأيادي" و"حبك يا مصر" وسط مشاعر الحضور الذين تسابقوا بالرقص والتصفيق كأنهم بحفل عُرس جماعي.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.