رئيس برلمانية حزب الشعب الجمهوري بـ"الشيوخ" يصوت في انتخابات الرئاسة

أدلى النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، بصوته في الانتخابات الرئاسية، بالمدرسة البريطانية بمنطقة الرحاب بالقاهرة الجديدة، قائلًا: "لا يجب أن يفقد أي مواطن حقه الدستوري في المشاركة في الانتخابات الرئاسية واختيار رئيس مصر القادم، باعتباره حق من الحقوق الدستورية التي يكفلها الدستور والقانون لكل مواطن".

وثمن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، جهود الجهات المعنية بالعملية الانتخابية وعلى رأسها الهيئة الوطنية للانتخابات والهيئة العامة للاستعلامات وقضاة مصر ورجال الشرطة، لتنفيذ وتأمين الانتخابات الرئاسية بما يليق بحجم ومكانة مصر والمواطن المصري، وحرصهم على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لجموع المواطنين من كافة الفئات وعلى رأسها كبار السن وذوي الهمم وغيرهم من الفئات الأخرى.



وطالب وهبة، جموع الناخبين المصريين في الداخل بأن يحذو حذو المصريين في الخارج والذين قدموا صورة مشرفة عن مصر وشعبها، وأكدوا للعالم أن لهذا الوطن شعبٌ واعٍ لا يتخلى عن حقوقه ويؤدي واجباته تجاه الوطن على أكمل وجه، ولا يتأخر أبدًا عن تلبية نداء الوطن.



وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس الشيوخ أن الانتخابات الرئاسية تمثل إستحقاق دستورى هام يتطلب مشاركة كافة فئات الشعب لكى نثبت لكل العالم أن المصريين قادرين على المشاركة بكل كثافة ويختاروا رئيسهم بديمقراطية وحرية كاملة.

وانطلقت التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.