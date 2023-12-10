حسين فهمى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات حية من إدلاء الفنان حسين فهمي بصوته في الساعات الأولى من الانتخابات الرئاسية داخل لجنة مركز شباب بمدينة الشيخ زايد.

وقال حسين فهمي لكاميرا “إكسترا نيوز” إنه أدلى بصوته للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، لأنه رئيس لديه رؤية ومستقبل، وسعيد بالتواجد والمشاركة، وأنا ذاهب لأجل مصر ومن أجل الديمقراطية، وهذا ما يبني المجتمعات والمشاركة جيدة.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية في مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الحالي، على أن يبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحدد يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر إلى اللجان العامة.