الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لجان مساعدة الناخبين وأتوبيسات لنقلهم.. مشاركة من كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد بالانتخابات

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

خصصت كنيسة الأنبا بيشوي بمحافظة بورسعيد  لجنة مخصصة لمساعده الناخبين من الأخوة المسيحيين للتعرف على مقرات لجانبهم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في إلانتخابات الرئاسية بمحافظة بورسعيد، والتي فتحت بابها للاقتراع منذ الصباح.

كما خصصت الكنيسة أتوبيس لنقل المواطنين لمقرات اللجان الانتخابية الخاصة بهم.

وحرص كهنة الكنيسة القمص بولا سعد، والقس بيمن صابر، والقس أرميا فهمي على التواجد منذ صباح باكر لمتابعة عمل اللجنة المخصصة لمساعدة الناخبين وتشجيع المواطنين على المشاركة والنزول للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسه 2024.

وقال القس أرميا فهمي كاهن كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد والمتحدث الإعلامي باسم المطرانية أن مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد وعلى رأسها الأنبا تادرس مطران بورسعيد وضواحيها تشجع أبناءها على النزول والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، وذلك لأنه دور وطني في المقام الأول ولابد أن يكون لكل مواطن دور ايجابي.

وتابع “بورسعيد كعادتها تضرب المثل منذ صباح باكر في الوعي والوطنية، وذلك من خلال التوافد الكبير من أهالي بورسعيد على اللجان الانتخابية، داعيا الله أن يحفظ مصر وأن يكلل هذا العرس الانتخابي الوطني لما فيه الخير للوطن”.

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